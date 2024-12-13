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Общество

День ракетных войск стратегического назначения отмечают 17 декабря

17.12.2024 07:00|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно 17 декабря в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается памятный день — День Ракетных войск стратегического назначения. Этот праздник был установлен Указом Президента России № 549 от 31 мая 2006 года. Впервые День РВСН был установлен в качестве профессионального праздника в 1995 году.

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) были созданы 17 декабря 1959 года по решению Правительства СССР. Они были предназначены для повседневной эксплуатации ракетных комплексов с баллистическими ракетами в мирное время и подготовки и проведения пусков ракет в случае развязывания войны.

Материальной основой создания этих войск стало появление в 1940-х годах новой отрасли советской оборонной промышленности — ракетостроения. Первая ракетная часть — бригада особого назначения резерва Верховного главного командования (РВГК) — была сформирована в июле 1946 года. Затем было создано первое ядерное оружие и первые образцы управляемых баллистических ракет.

К концу 1959 года в состав ВС СССР входило одно соединение межконтинентальных ракет, несколько инженерных бригад и более 20 инженерных полков, вооружённых ракетами средней дальности. Тогда и был создан новый вид вооружённых сил — РВСН.

В последующие десятилетия шло непрерывное наращивание количественных и качественных характеристик ракетных комплексов, состоящих на вооружении. Они были способны решать стратегические задачи в военно-географических районах и на любых театрах военных действий. Также велась подготовка кадров.

В 1997 году произошло объединение Ракетных войск стратегического назначения, Военно-космических сил и войск ракетно-космической обороны Войск Противовоздушной обороны ВС РФ в единый вид ВС РФ — Ракетные войска стратегического назначения.

С июня 2001 года Ракетные войска стратегического назначения были преобразованы в два рода войск — Ракетные войска стратегического назначения и Космические войска.

Указом Президента Российской Федерации № 549 от 31 мая 2006 года был признан недействительным Указ Президента Российской Федерации № 1239 от 10 декабря 1995 года «Об установлении Дня Ракетных войск стратегического назначения и Дня Военно-космических сил». День Космических войск отмечается ежегодно 4 октября.

Сегодня Ракетные войска стратегического назначения — это отдельный род войск Вооружённых Сил Российской Федерации и главный компонент её стратегических ядерных сил (СЯС). Они предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии и поражения в составе СЯС или самостоятельно массированными, групповыми или одиночными ракетно-ядерными ударами стратегических объектов.

РВСН находятся в постоянной боевой готовности. На их вооружении состоят все российские наземные межконтинентальные баллистические ракеты мобильного и шахтного базирования с ядерными боеголовками. Это ракетные комплексы четвёртого и пятого поколений.

Войска состоят из ракетных армий и воинских частей. В составе имеются объединения, соединения, космодромы, полигоны, отдельная научно-исследовательская станция, научно-исследовательский институт, высшие военно-учебные заведения, учебные центры по подготовке младших специалистов и школа техников, арсеналы, ремонтные заводы и центральные базы.

Стратегия развития РВСН на ближайшее время предусматривает поддержание боевой готовности существующей группировки войск, максимальное продление сроков эксплуатации ракетных комплексов, а также развитие системы боевого управления войсками и оружием. Также планируется увеличить долю мобильных ракетных комплексов, способных преодолевать современные и перспективные системы ПВО, пишет calend.ru.

Командование РВСН проводит комплекс мероприятий, направленных на развитие, модернизацию и оптимизацию группировки войск. Наличие в боевом составе РВСН современных ракетных комплексов различного типа базирования с межконтинентальными баллистическими ракетами позволяет решать весь спектр задач стратегического сдерживания. И в этом заслуга военнослужащих этого рода войск ВС России.

Теги: #ракета #ракетные войска
Источник: Псковская Лента Новостей
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