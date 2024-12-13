XII форум «Содействие» стартовал в Пскове

ХII региональный форум социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области «Содействие» стартовал в Пскове 17 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Форум проводится ежегодно и станет площадкой для доверительного диалога между представителями третьего сектора, общественниками, органами исполнительной власти и бизнеса.
В рамках форума состоится пленарное заседание, работа секционных и презентационных площадок.
«На этот форум традиционно приезжают не только представители некоммерческого сектора, но и представители органов власти, представители предпринимательского сообщества. Это не просто люди, это разные отрасли, разные сектора», - отметил заместитель директора некоммерческой организации «Центр молодежи и общественных инициатив» Михаил Васильев.
В форуме примут участие более 180 представителей некоммерческой сферы, бизнеса и духовенства из различных муниципалитетов Псковской области.