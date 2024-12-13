Общество

Количество преступлений в РФ с начала года снизилось на 2,3%

Количество преступлений в России снизилось на 2,3% за 11 месяцев нынешнего года. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Анализ статистических сведений о состоянии преступности за январь-ноябрь 2024 года свидетельствует о том, что общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 2,3%», - написала она.

По данным МВД, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 7% сократилось количество убийств и покушений на убийство. Кроме того, более чем на 20% сократилось число преступлений в общественных местах, а в парках, скверах, на улицах и площадях - на 30,7%. Снизилось и число преступлений на транспорте (на 9,1%), а также криминальных деяний со стороны иностранцев (на 2,1%) и в отношении них (на 17,5%).

При этом, на 14,3% больше зарегистрировано преступлений, совершенных с использованием IT-технологий.