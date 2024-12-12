Происшествия

Жилой дом и 10 овец спасли пожарные в Печорах

Вечером 16 декабря произошел пожар на улице Вишневой в Печорах, при котором выгорел изнутри садовый дом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Возможной причиной возгорания стал аварийный режим работы печного оборудования. Пожарные спасли жилой дом, четыре хозяйственные постройки, два легковых автомобиля и 10 овец. К ликвидации пожара привлекали 5 человек и 2 единицы техники.

Также поступило сообщение о возгорании в неэксплуатируемом строении на улице Ленина в Печорах. Возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. К ликвидации привлекали 5 огнеборцев и 2 единицы техники.

А ночью 16 декабря стало известно о возгорании неэксплуатируемых строений в гаражно-строительном кооперативе в Великих Луках. Предварительно, все произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Огнеборцы МЧС России спасли два гаража. К ликвидации привлекали 10 человек личного состава и 3 единицы техники.