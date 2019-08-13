Туризм

База отдыха «Пушкиногорье» приглашает на «Пушкиногорские каникулы»

База отдыха «Пушкиногорье» приглашает псковичей и гостей области насладиться последними летними деньками в сказочных пушкинских местах, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

С 19 по 23 августа и с 26 по 30 августа для гостей действует специальное предложение - «Пушкиногорские каникулы» от 4320 руб. на человека.

В стоимость включено:

- 5 дней в Пушкинских Горах (размещение в номерах различных категорий),

- питание полупансион (двухразовое питание - завтрак и ужин),

- парковочное место на охраняемой автостоянке.

Напомним, база отдыха «Пушкиногорье» расположена в живописном месте, вблизи музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», на окраине поселка Пушкинские Горы.

В своем комплексе турбаза имеет три спальных корпуса. Корпуса имеют одно, - двух, - трех, - четырехместные номера с удобствами; двухместные двухкомнатные номера в корпусе № 2 и корпусе № 3, пять четырехместных коттеджей со всеми удобствами, два двухместных коттеджа.

Подробности и бронирование по тел.: 8 (81146) 2-16-28, 2-15-35, 8 800 250 17 99 (звонок бесплатный) или по электронной почте: pgtur2@mail.ru.