Туризм

Отели Турции на следующее лето поднимут цены на 30-50%

Цены в турецких отелях вырастут следующим летом на 30-50%, это связано с высоким спросом, продуктовой инфляцией и повышением зарплат сотрудников, сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» представители гостиничного бизнеса Турции.

«В Турции в этом году высокая инфляция, на некоторые продукты цены выросли в пять раз. Чашка кофе подорожала с 15 лир до 55 (около 180 рублей - "Интерфакс-Туризм"). Государство также повысило минимальные зарплаты работников. Поэтому мы вынуждены на следующий год повышать цены, чтобы компенсировать затраты», - сказал представитель отеля Seven Seas Gravel Select в Кемере Гюнай Шабан на рабочей встрече зарубежных отельеров с российскими турагентствами, организованной туроператором Coral Travel.

По его словам, на следующий летний сезон цены вырастут в евро не менее чем на 50%. «Сейчас номера по акциям раннего бронирования можно купить со скидкой до 30%, то есть текущее повышение составляет 20%», - сказал Гюнай Шабан.

Отель входит в популярную на российском рынке цепочку OTI Hotels&Resorts. По словам Гюная Шабана, доля российского рынка прошедшим летом составляла 70%. Остальные номера занимали туристы из Турции и Европы.

«Кемер традиционно популярен у россиян, поэтому у нас не было проблем с загрузкой, хотя в начале лета было снижение потока. Но в итоге этот летний сезон оказался лучше прошлогоднего. Зимой отель продолжит работать, и у нас уже есть брони с российского ранка на этот период», - добавил он.

О том, что цены вырастут, сообщила и представитель крупной гостиничной группы Kilit Hospitality Global Гюзель Кыйяк.

«В Турции очень большая инфляция, цены растут. Кроме того, нам нужно развиваться и поддерживать уровень сервиса, который напрямую зависит от зарплат, от того, насколько мотивирован сотрудник. И как ты можешь увеличить ему зарплату на следующий год, если ты не будешь повышать цены? В среднем рост цен составит от 30 до 50%. В этом году у нас была цена 90-95 евро в двухместном номере, в следующем году она будет 130-140 евро», - пояснила она.

По ее словам, летом загрузка отелей сети была 100%, и даже в ноябре она остается очень высокой.

«Мы сейчас ноябрь переживаем как август. Отели заполнены, самолеты заполнены и такого же ажиотажа мы ожидаем на следующий год. Если сейчас покупать номера по акциям раннего бронирования, мы предлагаем скидки 30% от контрактных цен. То есть, повышение составит 20%. Поэтому если бронировать сейчас, можно получить цену, близкую к цене прошлого года», - добавила Гюзель Кыйяк.

По ее словам, спрос на турецкие отели высок сейчас не только на российском, но и на европейских рынках.

Ранее атташе по культуре и туризму посольства Турции сообщил, что число иностранных туристов в стране в этом году оказалось выше, чем ожидалось в начале летнего сезона. В июле и августе средняя загрузка отелей Антальи превышала 90%. По итогам года в Турции ожидают 50 млн иностранных туристов, в том числе более 5 млн - российских.