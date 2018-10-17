Происшествия

Виски, джин и сигареты украл пскович из охраняемого магазина

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в хищении. Экипажу группы задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области поступило сообщение, что в охраняемом объекте - магазине на улице Советской - сработала кнопка тревожной сигнализации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 29-летнего мужчину, который похитил из торгового зала спиртные напитки: виски, джин и сигареты.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.