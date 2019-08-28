Происшествия

46 жестких дисков для компьютеров пытался незаконно ввезти в Россию водитель «Мерседеса» через МАПП Бурачки

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресечены две попытки незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации грузов и товаров.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» при осмотре легкового автомобиля марки «Мерседес», следующего на выезд из России, выявлено более тысячи пачек табачной продукции, укрытой в полости заднего бампера и под обшивкой салона крыши автомобиля.

Еще один инцидент произошел в пункте пропуска «Бурачки», где в микроавтобусе «Мерседес» россиянин пытался ввезти на территорию нашей страны 46 жестких дисков для компьютеров, укрытых за сумками с личными вещами на верхней полке салона автомобиля.

По предварительной оценке общая стоимость задержанного товара составила около 400 тысяч рублей.

Все выявленные товары и предметы изъяты и переданы в таможню для проведения предусмотренных российским законодательством процессуальных действий и принятия соответствующих решений.