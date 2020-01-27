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Происшествия

В Невеле полиция задержала водителя иномарки, вновь севшего за руль пьяным

01.02.2020 13:16|ПсковКомментариев: 0

В Невеле дорожные полицейские установили нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это случилось 31 января.

«У дома по улице Ломоносова стражи порядка остановили для проверки машину Toyota. Выяснилось, что иномаркой управлял нетрезвый житель Невельского района, 1991 года рождения. По данному факту проводится проверка», - отметили в управлении.

Также в пресс-службе добавили, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Теги: #пьяный за рулем #умвд россии по псковской области #уголовная ответственность #нетрезвые водители
Источник: Псковская Лента Новостей
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