Происшествия

В Псковской области госинспекторами рыбоохраны возбуждено уголовное дело в связи с незаконным выловом рыбы

В Псковской области госинспекторами рыбоохраны возбуждено уголовное дело в связи с незаконным выловом рыбы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западном теруправлении Росрыболовства, в регионе выявлено 4 административных правонарушения в области охраны водных биоресурсов, наложено штрафов на сумму 8 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 39,5 тыс. рублей.

Всего же по Северо-Западу госинспекторами рыбоохраны выявлено 94 административных правонарушения, наложено штрафов на сумму 332 750 рублей.