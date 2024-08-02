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Общество

Струги Красные отметили 526-летие

04.08.2024 09:43|ПсковКомментариев: 0

Струги Красные отметили 526-летие 3 августа. Об этом сообщил глава Стругокрасненского муниципального округа Александр Волков в своем Telegram-канале. 

Фото здесь и далее: Александр Волков / Telegram

«Празднование 526-й годовщины поселка Струги Красные – это не только повод порадоваться достижениям, но и возможность объединиться, вспомнить о своих корнях и традициях», - заметил Александр Волков. 

В рамках праздника в поселке организовали конкурсы, выставки, экскурсии, ярмарку, мастер-классы, выступления творческих коллективов. Во время торжественной части в Стругах Красных чествовали юбиляров семейной жизни.

 

«Надеюсь, что этот день оставил приятные воспоминания и яркие эмоции у всех участников праздника. Спасибо всем жителям и гостям, которые приняли активное участие в проведении праздника. Пусть в ваших сердцах всегда будет место для любви, уважения и стремления к общему благу!» - добавил Александр Волков. 

Теги: #Струги Красные
Источник: Псковская Лента Новостей
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