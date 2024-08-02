Общество

В Госдуме назвали курортный сбор эффективным

Замглавы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач считает, что эксперимент по курортному сбору, который уже несколько лет проводится в некоторых регионах РФ, оказался эффективным инструментом, который действительно помогает преображать туристические районы; и его расширение на всю страну в уже существующем формате, возможно, было бы эффективнее, чем введение нового туристического налога для гостиниц.

Эксперимент по введению курортного сбора действует с 2018 года на территории Крыма, который отказался от взимания налога, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев. В 2022 году он был продлен, в него также были включены Санкт-Петербург и федеральная территория Сириус. Этим летом президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога путем преобразования курортного сбора: средства должны будут уплачивать не сами постояльцы, а гостиницы, пишет ТАСС.

«Устанавливалось, что курортный сбор взимается с туриста, который проживает на данной территории, пользуется туристической инфраструктурой. И надо сказать, что этот эксперимент был успешен - особенно в Ставропольском крае; в Краснодарском крае также он доказал свою эффективность, - сказала Лобач, которая является депутатом от Севастополя. - Это оказалось эффективно, правильно, и, на мой взгляд, стоило бы дать возможность всем субъектам РФ по этой модели пойти - ведь эксперимент зарекомендовал себя замечательно, его просто надо было расширить на всю Российскую Федерацию».

Депутат отметила, что только в Ставропольском крае объем курортного сбора с момента его введения в регионе в 2018 году превысил 2 млрд рублей. При этом главная ценность и курортного сбора, и туристического налога как раз в том, что деньги получают муниципалитеты, на территории которых средства собраны.

«Туристический налог полностью перечеркивает то, что было ранее: курортный сбор платил турист - и он составлял не более 100 рублей [в сутки], теперь платить будут гостиницы - 1% от стоимости размещения и при этом не менее 100 рублей [в сутки], а к 2029 году планируется довести его до 5%. Лично я как депутат совершенно с этим не согласна, потому что я считаю, что это приведет к удорожанию стоимости туристических услуг. Я бы склонялась к тому, чтобы лучше мы взимали по чуть-чуть с туристов, тем более что турист, а не отель пользуется туристической инфраструктурой [на развитие которой идет налог]», - сказала Лобач. Она выразила опасения, что туристический налог может негативно сказаться на отрасли: с одной стороны, его размер предприниматели включат в стоимость услуг и вырастет их цена для туристов, с другой - эта мера выбивается из некоторых налоговых послаблений, которые в последние годы вводятся для поддержки бизнеса в России. «У меня есть, например, отзывы от бизнес-сообщества моего субъекта [Севастополя], и они не поддерживают введение этого налога», - добавила депутат.