Экономика

Продажи пива в России за полгода выросли почти на 13%

Спрос на пиво в России в первом полугодии 2024 года увеличился на 13%. Об этом стало известно из исследования, проведенного в честь Международного дня пива, который отмечается каждую первую пятницу августа.

На сегодняшний день пиво занимает 82,9% продаж от алкогольного рынка в стране. Продажи напитка в денежном выражении выросли на 12,8%, а в объеме — на 4,8%.

Аналитики объясняют рост интереса к этой категории увеличением покупательской активности, расширением ассортимента продукции и восстановлением продаж импортного пива. Кроме того, отмечаются переключение на другие сегменты и популяризация безалкогольного напитка, пишут «Известия».

Ранее директор по контрольно-надзорной деятельности ЦРПТ Антон Гущанский заявил, что новая система маркировки заблокировала продажу 3,7 млн л просроченного пива и 500 тыс. л напитка неизвестного происхождения. Разрешительный режим продажи маркированных продуктов на кассе действует в стране с 1 апреля 2024 года и защищает потребителей от приобретения некачественной продукции.