Маслоэкстракционный завод появится на территории ОЭЗ «Моглино»

Проект по строительству маслоэкстракционного завода на территории особой экономической зоны утвердили на заседании Экспертного совета ОЭЗ «Моглино». Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.
На предприятии планируется производить 2 основных продукта. Это рапсовое масло (для рынка КНР), а также высококачественная основа для корма (для российского рынка, для птицефабрик Северо-Запада).
«Планируемый объём инвестиций составляет порядка 2 млрд рублей. Предполагаемый объём производства в первый год работы – 15 тыс. тонн продукции, при выходе на полную мощность через 4 года – свыше 175 тыс. тонн», - рассказал губернатор.
Он отметил, что «Моглино» готово предоставить под проект площадку, инженерные мощности и технические ресурсы для осуществления деятельности.