Происшествия

В России за два месяца лета утонули более 1170 человек

Более 1170 человек, включая 275 детей, утонули на акваториях в России за два месяца лета, трагедии происходят в местах стихийного купания, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

«За два месяца лета на акваториях произошло более двух тысяч происшествий. К сожалению, утонули 1 173 человека, включая 275 детей — эти показатели больше, чем годом ранее. Трагедии происходят в местах стихийного купания: там не дежурят спасатели, дно не очищено от мусора, его рельеф неизвестен», — сказал он.

Куренков добавил, что удалось спасти почти полтысячи человек, из них 125 детей. Также он отметил, что в МЧС России работают порядка 800 водолазов, пишет РИА Новости.