Общество

Какой будет погода в августе в Псковской области, рассказали в МЧС

Среднемесячная температура воздуха в Псковской области в августе составит +15,8 до +16,9 градуса. Месячная сумма осадков прогнозируется на уровне от 71 до 86 мм. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«В августе погодные условия над районами Псковской области будут определяться чередующимися воздействиями периферий циклонов и полей высокого давления. Такой характер атмосферной циркуляции обусловит близкий к климатической норме температурный фон в течение большей части месяца или чуть выше нормы», - рассказали в МЧС.

В первой декаде месяца преобладающие дневные температуры ожидаются в пределах +23…+28 градусов, в отдельные дни в конце декады прогрев будет достигать +29…+30 градусов. Преобладающие ночные температуры прогнозируются в пределах +11…+16 градусов.

Во второй декаде преобладающие ночные температуры прогнозируются в пределах +9…+14 градусов, преобладающие дневные температуры ожидаются в пределах +20…+25 градусов, с отдельными повышениями до +26…+28 градусов.

В третьей декаде преобладающие дневные температуры прогнозируются в пределах +18…+23 градусов, преобладающие ночные температуры ожидаются в пределах +8..+13 градусов, в отдельные ночи последней пятидневки температура может опуститься до +6…+7 градусов.

В отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду.