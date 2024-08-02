Общество

Россиян предупредили о штрафах и тюремном сроке за грибы

Перед походом в лес с целью сбора дикоросов необходимо ознакомиться с перечнем краснокнижных растений и грибов. В противном случае прогулка может обернуться штрафом до миллиона рублей и в ряде случаев ограничением свободы на срок до четырех лет, рассказала адвокат Елена Кудерко.

В 2023 году была введена уголовная ответственность за умышленные уничтожение или повреждение особо ценных растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами РФ. То же касается незаконной добычи, сбора, приобретения, хранения, перевозки и пересылки таких растений и грибов, их продуктов, частей и производных (статья 260.1 УК РФ). Виды наказаний подробно в ней прописаны.

«Но касается это не всех видов, а только тех, которые, помимо Красной книги, занесены в перечень постановления правительства от 31 октября 2013 года и являются особо ценными», - пояснила юрист.

Поэтому, собираясь в лес, обязательно нужно уточнить в Красной книге, как выглядит гриб рядовка мацутакэ (tricholoma matsutake), ведь еще в прошлом грибном сезоне она не защищалась нормами уголовного законодательства, пишет «Прайм».

За добычу, сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу грибов из Красной книги предусмотрена административная ответственность. Штрафы, установленные статьей 8.35 Кодекса об административных правонарушениях, составляют от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей с конфискацией орудия добычи (как правило, это нож, емкость для сбора).

Кроме того, нарушители рискуют стать ответчиками по искам о привлечении к гражданско-правовой ответственности за ущерб растительному миру. Сумму ущерба определяет суд на основании специальной оценки по установленным тарифам, которые утверждаются приказом Минприроды.

К примеру, согласно таксе, ущерб от сбора одного экземпляра плодового тела гриба, занесенного в Красную книгу, составляет 225 рублей вне зависимости от размера.