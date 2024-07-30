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Съемки программы «Гастротур» для телеканала «Пятница» прошли на фестивале «Наше море» в Гдовском районе

Съемки программы «Гастротур» для телеканала «Пятница» прошли на фестивале «Наше море» в Гдовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Известный ведущий и победитель 4-го сезона шоу «Адская кухня» Александр Пушков отведал местную рыбку и пообщался с фермерами.

Фестиваль «Наше море» стартовал в Псковской области 2 июля. Сотни гостей из разных муниципальных образований и других регионов страны собрались на берегу Чудского озера в Гдовском районе, чтобы отдохнуть и насладиться природой края.