Глава Союза журналистов анонсировал новые награды

Союз журналистов России (СЖР) учредил новые нагрудные знаки, которые будут вручаться за выдающиеся достижения в журналистике, вклад в сохранение и популяризацию культурного и исторического наследия России, а также за многолетнее эффективное взаимодействие с СЖР и за значительный личный вклад в развитие организации. Об этом заявил глава СЖР Владимир Соловьев на заседании федеративного совета организации в Кировской области.

«Наш федеративный совет - собрание всех региональных руководителей состоялся вчера в Кирове - нас пригласил губернатор в рамках празднования 650 -летия города, за что мы очень благодарны. Награды - это давно назревшая тема, и объявление новой линейки медалей - стало главной сенсацией нашего федсовета», - сказал председатель СЖР Владимир Соловьев.

Среди учрежденных наград медаль «За помощь людям» для журналистов, чьи публикации способствовали решению социальных проблем, «Ветеран журналистики» для тех, кто проработал в СМИ более 25 лет, «За заслуги» будет вручаться за верность профессиональному долгу, «За поддержку прессы» - за вклад в развитие российской журналистики, а также «За храбрость» - за проявленное мужество при выполнении профессионального долга в опасных условиях, пишет ТАСС.