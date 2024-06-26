В России и мире

Россия вошла в тройку крупнейших экономик с наименьшим госдолгом на жителя

Россия в текущем году вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем государственного долга на душу населения, следует из анализа РИА Новости последних данных стран «Большой двадцатки».

В среднем уровень долга центрального правительства на душу населения среди государств «группы двадцати» составляет 23,6 тысячи долларов, при этом среди стран-участниц объединения лишь у шести показатель больше этого уровня.

Самая скромная суверенная задолженность на душу населения, по последним доступным данным, у Индии с 1316 долларами, а также Индонезии с 1747 долларами. Россия замыкает тройку с показателем в 2076 доллара на человека по итогам первого полугодия.

Уровень государственных обязательств на душу населения менее пяти тысяч долларов еще наблюдается у Турции (2,8 тысячи), Китая (3 тысячи) и ЮАР (4,5 тысячи), а от пяти до десяти тысяч - у Бразилии, Мексики, Саудовской Аравии и Аргентины. В Южной Корее госдолг уже почти вдвое выше аргентинского и составляет 16 тысяч долларов на человека. В Германии он увеличивается до 20,9 тысячи, а в Австралии - до 21,2 тысячи на душу населения.

Шесть государств, где госдолг выше среднего по объединению уровня, относятся к «Большой семерке». Наименьший среди них уровень задолженности у Канады - достаточно умеренные по меркам оставшихся стран 25,3 тысячи долларов на человека. У Франции задолженность уже составляет 40,3 тысячи долларов. Британия и Италия накопили долгов вдвое больше, чем канадское правительство - 51,6 тысячи и 51,9 тысячи долларов на душу населения соответственно. "Полуфиналистами" стали японцы, чье правительство задолжало 70,4 тысячи долларов на человека.

Антилидером среди крупнейших экономик мира по объему госдолга на душу населения в текущем году остаются США с 104,5 тысячи долларов на человека - это больше индийского показателя в 80 раз, а российского - в 50. При этом среди всех стран мира только у Сингапура суверенная задолженность на человека выше - 149,3 тысячи долларов.