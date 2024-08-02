Стало известно, кто представит Великие Луки на конкурсе «Миссис Россия»

Грузовик растерял трубы после столкновения с фурой на трассе «Псков»

ЛДПР предложила обязать россиян содержать своих детей до 23 лет

Совфед одобрил закон об обязательном участии РАН в экспертизе школьных учебников

Теплая погода вернется в Псковскую область на следующей неделе

День Воздушно-десантных войск в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Дожди и до +25 градусов прогнозируют в Псковской области 3 августа

Артисты из Карелии и Марий Эл выступят на фестивале «Великие традиции» в Пскове

Показательные выступления десантников устроили в псковском сквере на Четырех углах. ВИДЕО

Члена Совета Федерации заподозрили в организации убийства

Две многоэтажки в Печорах сменили «управляйку» на ООО «Новый квартал»

Интерактив: В Пскове забыли про День ВДВ

Псков под водой: почему не работает ливневая канализация и возможно ли это исправить?