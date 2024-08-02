Стало известно, кто представит Великие Луки на конкурсе «Миссис Россия»

Южную столицу Псковской области, город Великие Луки на общероссийском фестивале «Миссис Россия 2024» представит мама двоих детей, действующая «Миссис Великие Луки 2024» — Валерия Домбровская.
Как и все участницы финала общероссийского конкурса, Валерия Домбровская приготовила видео-визитную карточку в стиле «Берегиня».
Напомним, уже в ближайший понедельник, 4 августа состоится открытие фестиваля «Миссис Россия 2024».
Финал фестиваля пройдет 11 августа в Москве в фольклорном центре Людмилы Рюминой. Фестиваль организует фонд материнства и детства «Планета женщин» под руководством бессменного президента — Аллы Маркиной.