Общество

До +27 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 5 августа

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 5 августа. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью не будет существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы.

Прогнозируется ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +10 до +15 градусов, днем воздух прогреется от +22 до +27 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что следующая неделя в Псковской области будет сравнительно теплой.