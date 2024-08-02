До +27 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 5 августа

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 5 августа. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью не будет существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы.
Прогнозируется ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +10 до +15 градусов, днем воздух прогреется от +22 до +27 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
Ранее сообщалось, что следующая неделя в Псковской области будет сравнительно теплой.