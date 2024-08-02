Общество

Врач рассказала, кому не стоит есть арбузы

Арбуз лучше использовать как перекус или десерт, не злоупотребляя им. Людям с диабетом и другими хроническими заболеваниями о включении арбуза в диету лучше поговорить с врачом. Об этом рассказала доктор биологических наук Наталья Ефимочкина.

«В течение дня 700–800 граммов арбуза можно съесть, но рекомендуется помнить, что это достаточно высокоуглеводный продукт, хотя в целом низкокалорийный», — объяснила Ефимочкина.

Не стоит сидеть на арбузных диетах, добавила ученая. А людям с диабетом, болезнями почек и ЖКТ следует уточнить у врача, можно ли им есть арбуз, пишут «Известия».

Роспотребнадзор призвал россиян выбирать арбузы с осторожностью и никогда не покупать половинку арбуза, так как на месте разреза быстро размножаются бактерии.