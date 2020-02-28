Происшествия

Более 145 литров водки, вина и коньяка изъяли полицейские в Пскове

Факт нарушения правил реализации алкоголя выявили полицейские в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

11 марта в магазине по улице Красноармейской полицейские установили факт продажи спиртного в ассортименте без соответствующей лицензии на розничную торговлю алкогольной продукцией, а также без сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее производства и оборота.

Кроме того, в магазине установлен факт хранения с целью дальнейшей реализации спиртосодержащей продукции – лосьона и этилового спирта «Этанол» - без сопроводительных документов.

В настоящее время проводится проверка. Из незаконного оборота изъято 90,5 литров водки, 41,5 литров вина, 13,5 литров коньяка. Образцы изъятого будут направлены для проведения исследования в Экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Псковской области. По его результатам будет принято решение о привлечении виновных лиц к административной и уголовной ответственности.