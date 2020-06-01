Происшествия

В Ивановской области подростки повесили собаку: псу обвязали шею веревкой и оставили корчиться в муках. 18+

Ужас, запечатленный на кадрах, произошел в городе Приволжск. Согласно полученной информации, одного из живодеров зовут Андрей Круглов, у второго фигуранта известна только фамилия - Билецкий. Подростки решили ради забавы «казнить» собаку через повешение и снять это на камеру, сообщает информационный портал Lifedd.

Человек, приславший ролик, просит придать ситуации максимальную огласку, чтобы живодеры не смогли избежать наказания и понесли его в полной мере.

Если у вас слабая нервная система, Вам нет 18 лет или вы беременны, то настоятельно просим отказаться от просмотра данного видео.

Согласно статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»), малолетние живодёры могут получить до 3 лет лишения свободы. Управление МВД по Ивановской области сообщило журналисту Lifedd, что личности всех преступников установлены и на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.