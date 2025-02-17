Общество

На вопросы псковичей отвечали сразу два сенатора в приемной «Единой России»

Сенаторы от Псковской области Алексей Наумец и Наталья Мельникова в региональной общественной приемной «Единой России» провели приемы граждан 17 февраля. В общей сложности к ним обратились 19 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

К Алексею Наумцу псковичи традиционно обращались с вопросами, касающимися установления статуса военнослужащего, поиска пропавших без вести. Некоторые обращения были связаны с консультациями по вопросам получения удостоверений ветерана боевых действий и справок участников СВО для членов семей военнослужащих, необходимых при назначении выплат.

Основной темой обращений к Наталье Мельниковой стало пенсионное и социальное обеспечение. Каждому обратившемуся была предоставлена консультация и даны разъяснения, а для более глубокой проработки поднятых вопросов будут подготовлены письменные ответы.