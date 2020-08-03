Происшествия

Женщина в полосатом купальнике утонула в Пскове 2 августа

УМВД России по городу Пскову устанавливает личность женщины, которая утонула в реке Великой в районе Степановского лужка днем 2 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

На вид псковичке около 35 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, лицо круглое с прямыми длинными бровями и округлым носом, волосы средней длины черного цвета.

Женщина была одета в купальник в сине-белую полоску. На левой руке имеется плетеный браслет и кольцо из желтого металла с камнем.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о данной гражданке или был очевидцем происшествия, просят позвонить в полицию по телефону 02 или 59-63-22.