Происшествия

28 человек погибли на псковских водоемах с начала года

28 человек погибли на водоемах в Псковской области с начала года. По сравнению с прошлым годом не изменилась. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

При этом случаев гибели людей в местах организованного отдыха у воды не зафиксировано. Всего в области государственные инспекторы ГИМС допустили к эксплуатации 16 пляжей.

В рамках месячника безопасности на водных объектах, который проводился с 1 июня по 31 августа, было выявлено 246 административных правонарушений.