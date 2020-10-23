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Двое невельчан лишились свободы за разбой

26.10.2020 09:17|ПсковКомментариев: 0

В Пскове двое жителей Невельского района осуждены за разбой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре области. 

В суде установлено, что 30 января 2019 года двое ранее судимых невельчан находились в Пскове. 

Угрожая избиением и ножом, злоумышленники принудили 19-летнего молодого человека перевести на их карту со своей банковской карты 20 тысяч рублей, которые затем обналичили в одном из банкоматов.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание 28-летнему обвиняемому в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, а его 22 летний подельник приговорен к 4 годам лишения свободы.

Отбывать назначенный срок осужденным предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Теги: #прокуратура #разбой
Источник: Псковская Лента Новостей
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