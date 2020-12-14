Происшествия

Проверка по факту гибели двух человек в провалившейся под лед автомашине идет в Псковской области

Следователи проводят проверку по факту гибели двух человек в автомашине в Новосокольническом районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области, погибшие - местные жители 1970 и 1981 годов рождения.

По предварительной информации, они направлялись на рыбалку, заехали на лед озера Большого Удрай и провалились. Тела погибших обнаружены в нескольких десятках метров от полыньи.

Имеются свидетельства о том, что погибшие могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщалось ранее, поиски провалившейся под лед автомашины с людьми шли с воскресенья. Сообщение о происшествии поступило 13 декабря в 13.15 от очевидца. На озере Большой Удрай вблизи деревни Машарино провалился под лед автомобиль «Лада Калина», в нем находились два человека. Тела водолазы поисково-спасательного отряда Великих Лук обнаружили около 11.00 14 декабря.

Напомним, 11 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение «О запрете выхода населения на лед Псковского, Теплого и Чудского озер». Документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов региона. Запрет вступил в силу с 12 декабря. Аналогичные акты приняты в муниципалитетах.