Происшествия

Тело утонувшего мужчины извлекли из воды в Невельском районе

Тело утонувшего мужчины извлекли из воды в Невельском районе 18 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, происшествие произошло на озере Малый Иван.

Работы проводила водолазная группа поисково-спасательного отряда Великих Лук по заявке полиции, которая поступила 17 декабря.

Информация о личности и возрасте погибшего не уточняется.

В группе в соцсети «ВКонтакте» «Невель - Городской портал» сообщается, что «бригада водолазов» была отправлена для поиска человека в санаторий «Голубые озера». Официального подтверждения, что проводившиеся работы имеют какое-либо отношение к санаторию, нет.