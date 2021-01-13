Происшествия

Четверо псковских подростков покончили с собой в 2020 году

Восемь попыток суицида среди несовершеннолетних зафиксировано в Псковской области в 2020 году. Четыре из них оказались летальными. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Соколова.

«Суицидальные попытки среди несовершеннолетних — тема очень болезненная. Восемь таких попыток было в 2020 году. Четверых мы потеряли», - сообщила она, подчеркнув, что зачастую причина попыток детей и подростков свести счеты с жизнью «лежит на поверхности: недостаточное внимание, нехватка общения, недоуслышанность проблемы, личные комплексы».

Детский омбудсмен напомнила федеральный телефон доверия 8-800-2000-122, по которому дети, подростки и их родители из любого региона могут позвонить по разным вопросам. В 2020 году на телефон поступило на 460 звонков больше, чем в предыдущем.