Происшествия

Псковичи отправляли в Великобританию сигареты в посылках с детскими игрушками

В посылках с детскими игрушками пулковские таможенники обнаружили сигареты. Как сообщила пресс-служба Пулковской таможни, в 2020 году на Почтовом таможенном посту в международных почтовых отправлениях выявлено 17 000 пачек сигарет.

За прошедший год здесь выявлено несколько случаев несоответствия сведений, заявленных в сопроводительных документах, содержимому международных почтовых отправлений.

С помощью досмотровой рентгенотехники таможенникам удалось установить, что вместо заявленных отправителями печенья, конфет, чая и детских игрушек в посылках перемещалась табачная продукция. В 69 международных отправлениях выявлено почти 17 000 пачек сигарет.

«Посылки отправлялись из Санкт-Петербурга и Пскова в разные города Великобритании, – рассказала исполняющая обязанности заместителя начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Почтового таможенного поста Юлия Захарова. – Отправителями и получателями являются физические лица. В данный момент таможней рассматривается вопрос о привлечении отправителей МПО к ответственности по части 1 статьи 16.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по фактам недекларирования товаров».