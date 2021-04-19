Происшествия

Ударившего бывшую жену великолучанина отправили на исправительные работы

Ударившего бывшую жену жителя Великолукского района привлекли к исправительным работам сроком на 2 месяца с удержанием в доход государства 5% заработка ежемесячно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за побои. 15 февраля обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта с бывшей супругой ударил потерпевшую головой в переносицу. Затем он стал оскорблять ее, хватать за волосы, руки и тело.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.