Происшествия

Россиянин выбросил двух бездомных собак из окна пятого этажа

Ранее судимый 48-летний житель Кемерово выбросил из окна квартиры на пятом этаже двух собак. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Кемеровской области.

15 июня в отдел полиции «Кировский» поступило несколько сообщений о том, что житель одной из квартир по улице Инициативной выбросил из окна двух собак, в результате чего животные погибли.

Полицейские выяснили, что бездомных животных привела домой его жена, из-за чего между супругами произошел конфликт. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина выкинул собак из окна.

В настоящее время следствие проводит проверку по данному факту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 245 УК (жестокое обращение с животными).