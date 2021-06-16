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Происшествия

Россиянин выбросил двух бездомных собак из окна пятого этажа

17.06.2021 17:50|ПсковКомментариев: 0

Ранее судимый 48-летний житель Кемерово выбросил из окна квартиры на пятом этаже двух собак. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Кемеровской области.

15 июня в отдел полиции «Кировский» поступило несколько сообщений о том, что житель одной из квартир по улице Инициативной выбросил из окна двух собак, в результате чего животные погибли.

Полицейские выяснили, что бездомных животных привела домой его жена, из-за чего между супругами произошел конфликт. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина выкинул собак из окна.

В настоящее время следствие проводит проверку по данному факту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 245 УК (жестокое обращение с животными).

Теги: #происшествие #собаки #жестокое обращение с животными
Источник: Псковская Лента Новостей
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