Происшествия

Три человека утонули в Псковской области за выходные

Два человека утонули в реке Великой в Пскове за выходные. Как сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, еще один человек утонул в озере в Новоржевском районе.

19 июня в 17.15 поступила заявка на поиски гражданина 1963 года рождения, утонувшего в Пскове в реке Великой, в районе СНТ «Пристань 2». В 18.45 группа поисково-спасательного отряда Пскова на глубине 2 метров и на расстоянии 10 метров от берега обнаружила тело утонувшего. Тело передали следователям.

19 июня в 19.05 поступила заявка на поиски мужчины 1983 года рождения, который утонул в реке Великой, вблизи улицы Советской Армии. В 22.35 водолазная группа поисково-спасательного отряда Пскова на глубине 2,5 метра и на расстоянии 12 метров от берега нашла тело утонувшего и передала его сотрудникам полиции.

20 июня в 17.00 поступила заявка на поиски мужчины 1982 года рождения, утонувшего в озере Семиловское, вблизи деревни Семилово Новоржевского района. Поиски пока не дали результатов и будут продолжены.