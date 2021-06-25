Происшествия

Неизвестный разбил казаном лобовое стекло автомобиля в Пскове

Неизвестный разбил казаном лобовое стекло автомобиля в Пскове. Фотографии поврежденной машины разместили очевидцы в группе «Инцидент Псков».

Фото здесь и далее: группа «Инцидент Псков»

Автомобиль был припаркован на Владимирской улице у дома №5а. Местные жители предполагают, что стекло разбили 4 июля в промежутке времени с 14.00 до 14.15.

«На лобовое стекло автомобиля прилетел казан, и еще пострадала одна машина. Полиция зафиксировала факт происшествия. Соседи, будьте осторожны, на голову может прилететь необычный и нелетающий объект», - написали местные жители.