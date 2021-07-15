Росгвардейцы задержали укравшего продукты великолучанина

Росгвардейцы задержали великолучанина, подозреваемого в краже продуктов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Великолукский экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сигнал «Тревога» из охраняемого магазина на улице Лермонтова. Происшествие произошло 14 июля.
Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 21-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала продукты питания.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.