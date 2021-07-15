Происшествия

Кража виски обернулась для порховича исправительными работами

Порховича приговорили к исправительным работам за кражу виски из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

26 января мужчина находился в торговом зале одного из сетевых магазинов, где похитил со стеллажа одну бутылку виски, спрятав ее под одежду. Он прошел со спиртным мимо рассчетно-кассовой зоны, не оплатив его. Ранее порховича привлекали к административному наказанию за мелкое хищение.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 158.1 УК РФ. Учитывая, что порхович полностью признал вину, активно способствовал раскрытию преступления и вернул похищенное, ему назначили наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 5% из заработка ежемесячно в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.