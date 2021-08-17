Происшествия

Псковский суд оставил под стражей бывшего главного судебного пристава Петербурга

16 августа в Псковском городском суде продолжилось судебное следствие по уголовному делу в отношении бывшего главного судебного пристава УФССП России по Санкт-Петербургу Марины Окрушко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского городского суда.

М. Окрушко обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

В судебном заседании защитниками было заявлено ходатайство об изменении меры пресечения Марине Окрушко с заключения под стражу на домашний арест или залог. Суд отказал в удовлетворении ходатайства и оставил меру пресечения без изменения. Судебное следствие продолжится 19 августа.

Как сообщалось ранее, Марине Окрушко предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 291.1 УК РФ).

15 сентября 2019 года обвиняемую задержали в Пскове сотрудники УФСБ России по Псковской области в момент передачи главному судебному приставу региона, который действовал под контролем оперативников, 500 тысяч рублей, как части 6 млн взятки, за оказание содействия взяткодателю в ускорении процесса передачи на реализацию арестованного имущества в рамках находящегося у приставов исполнительного производства.

В ходе предварительного расследования следователи наложили арест на имущество обвиняемой на общую сумму свыше 28 миллионов рублей, в том числе на две квартиры в Санкт-Петербурге, внедорожник, наличные денежные средства и находящиеся на расчетных счетах в банках, как в рублях, так и в иностранной валюте.