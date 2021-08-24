Происшествия

4 человека потерялись в лесах Псковской области за сутки

Потерявшихся в лесах граждан обнаружили спасатели в Псковской области 24 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

24 августа от МО МВД России по Псковскому району поступила заявка на оказание помощи сотрудникам полиции при проведении поисков потерявшейся в лесном массиве вблизи деревни Елизарово Псковского района женщины 1957 года рождения. На место выехала группа поисково-спасательного отряда города Пскова в составе четырех человек. В поисках были задействованы не только спасатели, но и собака - служебный лабрадор по кличке Фигаро. В результате поисковых работ в 19.00 женщину нашли специалисты аварийно-спасательной службы.

Кроме того, за сутки спасатели и сотрудники пожарно-спасательных частей нашли еще троих заблудившихся. Мужчина 1969 года рождения потерялся в лесном массиве вблизи деревни Виделебье Псковского района, его обнаружили сотрудники отдельного пожарного поста «Карамышево». Другого мужчину 1950 года рождения нашли специалисты пожарно-спасательной части №30 в лесу в районе деревни Марьино Стругокрасненского района. И третий человек 1964 года рождения заблудился в лесном массиве в районе деревни Крипецкое-2 Псковского района. Потерявшегося обнаружили сотрудники поисково-спасательного отряда города Пскова.

В ведомстве подчеркнули, что в этом году наблюдается рост количества людей, пропавших в лесу. «Дожди в сочетании с теплом обеспечили работу любителям "тихой охоты", а те, в свою очередь - спасателям. Как правило, пропадают в основном пожилые. А вообще, заблудиться может любой. Пожилые люди надеются на опыт, молодежь – на современные гаджеты. Но иногда может подвести и то, и другое», - рассказали в пресс-службе.

Чтобы не заблудиться, спасатели рекомендуют ознакомиться перед выходом с картой местности, а также сообщить своим родным и близким приблизительный маршрут и предполагаемое время возвращения. Следует одевать яркую одежду. «В идеале нужно иметь с собой нож, спички, заряженный мобильный телефон. Если у вас есть какие-то хронические заболевания, то следует взять также необходимые лекарства. Не отпускайте стариков и детей одних в лес», - сказали в ведомстве.

«Помните, что в лесу ничего страшного нет, если у человека есть экипировка и необходимый минимум знаний о выживании в природных условиях», - резюмировали в пресс-службе.