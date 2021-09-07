Происшествия

Псковские таможенники обнаружили более тонны санкционного сыра

Более тонны санкционного итальянского сыра и 30 тысяч почек немаркированных сигарет выявили псковские таможенники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

В районе деревни Дубокрай Невельского района сотрудники таможни остановили грузовик и обнаружили в нем коробки с белорусскими сигаретами. 30 тысяч пачек табачной продукции, немаркированной акцизными марками Российской Федерации и средствами идентификации, были переданы территориальному органу Министерства внутренних дел для принятия мер в рамках имеющихся полномочий.

Вблизи деревни Байдаково в Себежском районе сотрудники мобильной группы таможни в грузовом отделении микроавтобуса обнаружили коробки с сыром. Водитель предъявил документы на перемещаемый комплект мебельных изделий. Вместо заявленного товара в транспортном средстве обнаружено более тонны итальянского сыра Grana Padano. Автомобиль с незаконно перемещаемым товаром направили на таможенный досмотр.