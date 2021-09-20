Происшествия

Адвоката осудили за подделку документов в Себежском районе

Великолукский городской суд установил, что адвокат подделал документы для сокрытия других преступлений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Суд установил, что себежский адвокат с целью сокрытия совершенного им преступления - хищения путем обмана 200 000 рублей, решил подделать документы. Он лично заполнил имеющийся у него бланк адвокатского ордера о представительстве осужденного, в который внес заведомо ложные сведения в графах о его номере, дате и основании выдачи, указав на основании «соглашения». Таким образом, он изготовил поддельный адвокатский ордер на представительство интересов осужденного лица.

Желая избежать привлечения к уголовной ответственности за ранее совершенное мошенничество, используя свой статус адвоката и участника процесса, при ознакомлении в архиве одного из судов Псковской области, он вырвал из материалов дела выписанный им первоначально адвокатский ордер в порядке статьи 51 УПК РФ. В материалы дела он вложил сфальсифицированный им адвокатский ордер на представление интересов осужденного по соглашению с представителем обвиняемого.

С учетом данных о личности подсудимого и полного заглаживания причиненного преступлением ущерба и его статуса адвоката, суд освободил указанного гражданина от уголовной ответственности по части 2 статьи 327 УК РФ и назначил ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 25 000 рублей.