Происшествия

«Нива» сгорела в Пушкиногорском районе

Автомобиль «Нива» сгорел в Пушкиногорском районе 23 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о пожаре поступила вчера в 9.27.

В деревне Исса огнем уничтожен ВАЗ-21214 2007 года выпуска. Причиной пожара назван аварийный режим работы электрооборудования автомобиля.

В 13.35 произошел пожар в бесхозном строении на улице Калинина в городе Дно. В строении из-за неосторожности неизвестного загорелся мусор.

В 20.28 поступило сообщение о возгорании в деревне Зародище Себежского района. Нежилой дом остался без кровли и выгорел по всей площади. Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.