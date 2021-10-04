Происшествия

Сотрудник себежской колонии оштрафован на 300 тысяч рублей за попытку помочь осужденному

Себежский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении псковича, которого обвиняли в покушении на мошенничество. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Подсудимый, будучи сотрудником исправительной колонии №6 УФСИН России по Псковской области, предложил осужденному за материальное вознаграждение содействие при сборе пакета документов с положительной характеристикой для подачи ходатайства об условно-досрочном освобождении, а также помощь в решении данного вопроса.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей. Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.