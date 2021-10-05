Происшествия

18 человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме в Пыталово

18 человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном жилом доме в Пыталово 5 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сообщение о возгорании в доме на улице Красноармейской поступило в 16.23

Выяснилось, что в подвальном помещении пятиэтажного панельного дома горел мусор на площади двух квадратных метров. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Спасатели эвакуировали 18 человек, в том числе двух детей.

В тот же день в 19.00 поступило сообщение о возгорании пластикового мусорного контейнера размером 1,5 на 1,5 метра на улице Сенсовской в Себеже. Предполагается, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.