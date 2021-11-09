Происшествия

В Куньинском районе помощник по хозяйству оказался грабителем

Сотрудники полиции задержали в Куньинском районе мужчину, которого подозревают в грабеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, утром 9 ноября в деревне Петелино в дом к 71-летней местной жительнице зашел незнакомец. Он предложил женщине помочь по хозяйству, а затем ударил ее, вырвал из рук мобильный телефон и скрылся. При этом потерпевшая живет одна и испытывает проблемы со здоровьем.

Подозреваемым оказался безработный ранее судимый житель поселка Кунья, мужчина 1982 года рождения. Похищенный телефон обнаружили и изъяли.

По данному факту возбудили уголовное дело. Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Проводится расследование.