Происшествия

Пскович получил более четырех лет колонии за хранение наркотиков

Псковский областной суд вынес приговор псковичу за незаконное хранение наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

С 29 января 2018 года по 8 февраля 2019 года житель Пскова хранил наркотики в арендуемом помещении нежилого здания, расположенного на улице Яна Райниса. Полицейские обнаружили их и изъяли.

Также пскович обвинялся в приспособлении указанного помещения под химическую лабораторию и производстве мефедрона общей массой свыше 18 килограмм, в незаконном приобретении, хранении прекурсоров наркотических и психотропных веществ в крупном размере.

Присяжные признали виновным мужчину в незаконном хранении наркотиков, причастность к остальным преступлениям осталась не доказанной. Согласно вердикту пскович признан заслуживающим снисхождения.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.