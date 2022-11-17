Происшествия

Иностранца будут судить за причинение смерти по неосторожности в Себежском районе

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя сопредельного государства, который обвиняется в причинение смерти по неосторожности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 11 сентября 2022 года в одной из придорожных гостиниц в Себежском районе между двумя дальнобойщиками из соседней страны возник спор, переросший в конфликт, в ходе которого они вышли на улицу, и один из них ударил своего оппонента рукой по лицу. В результате падения навзничь потерпевший получил черепно-мозговую травму и, несмотря на экстренную госпитализацию, спустя 9 дней скончался от полученного телесного повреждения в больнице.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.