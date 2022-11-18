Происшествия

Мать троих детей лишили родительских прав в Палкинском районе

Мать троих детей лишили родительских прав в Палкинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 24-летняя местная жительница на протяжении года уклонялась от выполнения обязанностей родителя. В частности, женщина не выполняла обязанности по воспитанию малолетних сыновей 2016, 2017 и 2020 годов рождения. Более года ответчик совместно с детьми не проживала, ими не интересовалась.

«Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны органов системы профилактики Палкинского района, меры, направленные на исправление сложившейся ситуации, женщина не приняла», - прокомментировали в прокуратуре.

Районный суд вынес решение об удовлетворении исковых требований о лишении родительских прав. Также с ответчика взыскали алименты на содержание детей в размере ½ заработка и (или) иного дохода ежемесячно. Дети переданы на воспитание родному отцу, который все это время заботился о них.